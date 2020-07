Il campionato di serie D, quarta serie nazionale del calcio, si prepara a vivere la sua 73esima edizione.

Quella precedente è stata la più corta della storia. Iniziata regolarmente il 1º settembre 2019, ha dovuto chiudere i battenti il 10 marzo.

Conseguentemente a quanto disposto il giorno prima dal Governo per decreto, la FIGC sospende sine die tutti i campionati nazionali per la pandemia di COVID-19.

Il 20 maggio 2020 la FIGC determina l’interruzione definitiva del campionato.

L’8 giugno scorso, la FIGC decreta la promozione in Serie C delle prime classificate dei nove gironi e la retrocessione in Eccellenza delle ultime quattro classificate al momento della sospensione. Il titolo di campione d’Italia Serie D invece non viene assegnato.

E’ tempo, quindi, di prepararsi alla nuova stagione che, rispettando le regole anti covid, dovrebbe comunque prendere il via.

Nel prossimo torneo saranno solo tre le formazioni pontine al via. Latina ed Aprilia che si sono guadagnate la conferma sul campo mentre la terza sarà una new entry.

L’insieme Ausonia, squadra ciociara che ha dominato lo scorso torneo di Eccellenza laziale girone B, ha infatti deciso di trasferirsi a Formia. Nasce quindi l’Insieme Formia, che disputerà il prossimo torneo di D.

Il Latina, squadra su cui ogni anno di puntano i riflettori, ha deciso di affidarsi ad un nuovo tecnico. A scorsa settimana, infatti, è stato presentato alla stampa il romano Raffaele Scuderi, ex tecnico dell’Ostiamare.

L’Aprilia ha confermato il tecnico Fratena, col suo staff, e sa portando avanti una campagna acquisti all’insegna dell’usato sicuro. Tra i nomi maggiormente di spicco sicuramente quello di Ruben Olivera, ex Juventus, che torna a vestire il biancazzurro.

Dopo la già ricordata promozione, l’esperto tecnico campano Salvatore Amato resta alla guida dell’Insieme Formia, per cercare di portare l’esordiente compagine societaria alla salvezza nel torneo dilettantistico più difficile.

Insomma, le grandi manovre sono appena iniziate ma solo il campo, come al solito, ci dirà che ha lavorato meglio.