Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Givova Scafati 91-89 dts

Parziali: 18-12, 35-36, 55-53, 79-79

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 19, Lewis 17, Hajrovic 2, Piccone 12, Passera 2, Mouaha 5, Baldasso 20, Bisconti n.e., Raucci 8, Tarozzi n.e., Gilbeck 6. Coach Gramenzi. Vice Di Francesco.

Givova Scafati: Culpepper 25, Musso 13, Marino 5, Thomas 17, Sabatino n.e., Rossato 8, Sergio 3, Benvenuti 10, Cucci 8, Nsesih n.e.. Coach Finelli. Vice Di Martino.

Statistiche: Latina tiri da 2 45% (9/20) tiri da 3 34% (10/29) tiri liberi 71% (15/21) Scafati tiri da 2 61% (19/31) tiri da 3 22% (8/36) tiri liberi 63% (19/30).

Note: Usciti per 5 falli Gilbeck e Mouaha per Latina

Arbitri dell’incontro: Beneduce Nicola di Caserta, Bartolomeo Antonio di Cellino San Marco (BR), Salustri Valerio di Roma.

Comincia con una vittoria la stagione 2020/2021 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. I nerazzurri, per la prima giornata di supercoppa, hanno ricevuto la fortissima Givova Scafati e, dopo un tempo supplementare, hanno conquistato una meritata vittoria con il risultato finale di 91-89.

La Benacquista ha giocato senza poter contare sulla presenza di Luca Bisconti, in panchina solo a onor di firma perché ancora in ripresa dall’infortunio, ma tutti i giocatori scesi in campo sono andati a segno e hanno dato il loro contributo: «Aver concluso la partita con una vittoria ci aiuterà sicuramente a lavorare meglio, soprattutto dopo un precampionato con prestazioni alterne, terminate sempre con sconfitte – dichiara coach Gramenzi in sala stampa al termine del match – Era importante che nella prima partita ufficiale la squadra desse una risposta, era quello che cercavamo e siamo soddisfatti di come la squadra ha risposto, al di là del risultato. Il risultato ci aiuterà a lavorare, a essere attenti su tante altre cose, perché comunque dobbiamo proseguire il nostro percorso e abbiamo molte cose da migliorare come squadra, però sono soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto in campo contro un avversario molto forte come Scafati».

Quattro uomini in doppia cifra per il team nerazzurro, con Baldasso miglior realizzatore del match con 20 punti, seguito a ruota da Benetti con 19 punti, 9 rimbalzi, 4 assist e 23 di valutazione. Buona anche la prestazione di Lewis che ha firmato una doppia-doppia (17 punti e 13 rimbalzi) con 21 di valutazione e del giovane Fabrizio Piccone, che ha messo a referto 12 punti e dispensato 3 assist ai compagni, ma in generale tutti i componenti della squadra hanno contribuito a raggiungere il successo.

Il prossimo appuntamento con i nerazzurri da programma dovrebbe essere domenica 18 ottobre alle ore 18:00 al Pala Falcone e Borsellino, per sfidare i padroni di casa della Cestistica San Severo, in occasione della seconda giornata della fase di qualificazione della Supercoppa di Serie A2, ma considerato che la gara prevista oggi al PalaBarbuto, dove la Gevi Napoli avrebbe dovuto ricevere la società pugliese, è stata rinviata a data da destinarsi a “scopo precauzionale, e legato alla sospetta positività al Covid-19 di alcuni tesserati della Società ospite, preso atto dell’impossibilità di sottoporli a tamponi di controllo per averne gli esiti in tempi consoni alla disputa della gara” come recita il comunicato della Lega Nazionale Pallacanestro, non si ha ancora la certezza che la sfida di domenica venga confermata.