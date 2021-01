Chiusa da domani, martedì 12 gennaio, e per tutta la settimana corrente, la scuola primaria di via Gionchetto (Istituto comprensivo Giovanni Cena). Il sindaco Damiano Coletta ha firmato l’ordinanza poco prima delle 20 di oggi, 11 gennaio.

Il provvedimento si è reso necessario per poter effettuare lavori urgenti di messa in sicurezza in seguito al rinvenimento di un vecchio serbatoio di gasolio interrato e dismesso da decenni, allagato dall’acqua piovana. La scoperta è stata fatta a causa dell’odore insistente di carburante che proveniva dalla cisterna. Allertato, il Comune ha provveduto a inviare immediatamente i propri tecnici sul posto, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri del Nas e al personale della polizia locale e dell’Arpa Lazio.

“Sono state effettuate le verifiche del caso – ha spiegato l’assessore a Decoro e manutenzioni Emilio Ranieri – e si è deciso di chiudere già da domani la scuola per la massima tutela della salute di bambini, personale scolastico e corpo insegnante. Il serbatoio ovviamente sarà rimosso e abbiamo anche chiesto al dirigente scolastico di attivarsi con la Asl per verificare che sussistano, sotto il profilo igienico-sanitario, le condizioni per l’utilizzo dell’immobile da parte di alunni, personale docente e dipendenti della scuola.

Per l’occasione provvederemo anche a sistemare alcune parti dell’impianto antincendio e delle luci di emergenza. Prevediamo che tutto possa tornare alla normalità da lunedì prossimo”.