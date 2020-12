Operazione congiunta di carabinieri di Cassino e Dia, questa mattina. Le forze dell’ordine hanno dato applicazione ad decreto di sequestro preordinato alla confisca, emesso dalla Sezione Specializzata del Tribunale di Roma, nei confronti di 7 soggetti appartenenti ad un nucleo familiare di etnia rom, stanziati nel basso Lazio.

Il provvedimento prende le mosse da due diverse operazioni portate avanti dai militari dell’arma di Cassino che ha consentito, nel tempo, di accertare le responsabilità di alcuni appartenenti alle famiglie Morelli e Spada, in merito a reati di spaccio di stupefacenti, usura, estorsione e all’intestazione fittizia di beni.

Gli accertamenti patrimoniali hanno fatto emergere l’evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dai soggetti e i cospicui beni accumulati nel tempo, ritenuti per tanto acquisiti illecitamente.

In tutto le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro 15 immobili, di cui due abitazioni una in provincia di Pescara e l’altra a Cassino, 7 terreni e 1 area urbana edificabile nel cassinate, 1 società attiva nel commercio e nel noleggio di automobili, motocicli e veicoli industriali, nuovi ed usati; 16 rapporti finanziari accesi presso istituti di credito/postali compresi conti di deposito/correnti e linee di finanziamento, oltre a numerose autovetture, di fatto intestate ad una società, ma nella disponibilità dei proposti. Il valore complessivo dei beni è stato stimato in oltre 2 milioni di euro.