E’ uno dei tratti di strada più pericolosi della provincia di Latina dove negli anni si sono verificati incidente gravissimi, alcuni con vittime anche giovanissime.

Si tratta della cosiddetta Storta, sulla statale Appia, su cui il semaforo è fuori uso ormai da più di un mese.

Dopo oltre 40 giorni dalla segnalazione inoltrata dalla polizia locale all’Anas nessun intervento è stato effettuato per porre rimedio ad una situazione che mette in oggettivo pericolo migliaia di automobilisti ogni giorno.

La denuncia arriva dall’ex sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo, che proprio in questi giorni ha ricevuto diverse segnalazioni ed inviti ad intervenire sul problema.

“Ho voluto verificare di persona quanto segnalatomi da tanti cittadini di Latina che ogni giorno percorrono l’Appia per lavoro o per necessità e in effetti si tratta di un problema molto serio, tanto che anche io e la persona che mi accompagnava, che pur conosce bene quell’incrocio, con la nostra macchina – spiega Zaccheo – abbiamo avuto di difficoltà ad attraversare incolumi l’incrocio, evitando i tanti automobilisti che non erano al corrente del semaforo spento e della pericolosità di quel punto stradale”.

Si tratta, infatti, di un incrocio particolarmente pericoloso su una strada altamente trafficata.

“Per questo credo – continua Zaccheo – sia urgente intervenire. Non possiamo sottovalutare i pericoli delle nostre strade. Per questo motivo mi sono immediatamente attivato chiamando il 113 che mi ha spiegato di aver interessato la polizia stradale, la quale a sua volta mi ha spiegato di aver segnalato all’Anas da più di 40 giorni la problematica e che la stessa Anas è in attesa di un pezzo di ricambio per effettuare l’intervento di riparazione. Tempi davvero inaccettabili vista la pericolosità della strada e i tanti incidenti che si sono succeduti negli anni. Per questo mi permetto di suggerire all’Anas, in attesa di un’intervento risolutivo, di posizionare almeno un semaforo mobile per evitare una possibile tragedia”.

L’ex sindaco di Latina si rivolge quindi al prefetto di Latina, Maurizio Falco, perché intervenga a sollecitare Anas ad un intervento risolutivo prima che succeda qualcosa di irreparabile.

“Mi auguro – conclude Zaccheo – si faccia portavoce del territorio presso l’Anas perché l’azienda statale si attivi nel più breve tempo possibile per risolvere il problema prima che ancora una volta le nostre comunità siano segnata da un altro lutto per una vita spezzata”.