Dopo oltre un mese di attesa e di promesse non mantenute, per risolvere la questione dell’impianto semaforico alla Storta di Sezze, ovvero quello che regola il traffico all’intersezione tra l’Appia e la 156 dei Monti Lepini, è sceso in campo anche il neo prefetto di Latina Maurizio Falco.

Ad annunciare attraverso il suo ufficio comunicazione l’interessamento di Falco alla vicenda è l’ex sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo, che in un nota sottolinea come: “Sua eccellenza, su mia insistenza, si è subito interessato della problematica relativa alla mancata riparazione del semaforo dell’incrocio “La Storta” sulla Strada Statale Appia rimasto fuori uso per più di un mese…

Questo pomeriggio (ieri, n.d.r.) Sua Eccellenza mi ha informato telefonicamente di aver incontrato i vertici dell’Anas per sollecitare il loro intervento e che entro venerdì si potrà procedere alla riparazione con il normale funzionamento del semaforo che sarà finalmente ripristinato”.

Quindi adesso si ha una data certa, comunicata direttamente da Anas al rappresentante del governo italiano nella provincia di Latina. Basterà come assicurazione per la felice soluzione della vicenda?