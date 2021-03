Aperto un dialogo tra i dipendenti della Sicuritas Metronotte e l’azienda. Questa mattina presso la Prefettura si è tenuto un incontro alla presenza del prefetto, Maurizio Falco, e le sigle sindacali di settore di Filcams-Cgil, FisascatCisl e Uiltucs.

“Nonostante alcune iniziali rigidità dell’Azienda – hanno spiegato i sindacati – che ha confermato la necessità di portare avanti la disdetta del contratto integrativo provinciale per ragioni esogene legate alla crisi e ad una situazione economica complessa dell’azienda ed endogene, legate alla concorrenza sleale di aziende del settore che non applicano tale contratto, il tavolo si è chiuso positivamente con impegni chiari di tutte le parti.

L’Azienda si è resa disponibile a sospendere la disdetta e riaprire un tavolo di trattativa, a fronte della disponibilità dei sindacati di sospendere lo sciopero generale già proclamato per il prossimo 08 marzo, con l’impegno di intavolare da subito una discussione di merito su un possibile accordo che metta insieme le istanze delle parti”.

Sono stati così calendarizzati una serie di incontri per parlare del merito dell’accordo a partire proprio da lunedì 8 marzo sempre in Prefettura. “Il risultato, seppur in divenire, è stato possibile grazie al clima di rispetto e collaborazione tenuto dalle parti al tavolo, ma soprattutto grazie alla fondamentale opera di mediazione e proposta svolta dal Prefetto che ha riconosciuto da una parte le difficoltà aziendali ma ha anche fortemente sostenuto le posizioni sindacali mirate alla salvaguardia occupazionale e salariale dei lavoratori di un settore così importante e delicato”.