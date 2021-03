La chiusura delle scuole (anche nidi, asili e elementari), non è stata ben accolta dai genitori che di nuovo, dopo un anno di sacrifici, vedono i propri figli seguire le lezioni a distanza. Se per i ragazzi delle superiori è possibile, soprattutto negli ultimi anni, andare avanti con la didattica, anche se con gravi danni psicologici, per gli altri le lacune saranno davvero difficili da recuperare.

I genitori, ed è inutile dirlo, soprattutto le madri sono ancora costrette a rinunciare a ore di lavoro, al pc, per far seguire la dad ai figli, e chissà a quanto altro. Con l’addio a quella parità concreta di cui ha parlato Draghi e che doveva essere un cardine del programma di governo.

I genitori però questa volta non resteranno a casa a disegnare arcobaleni, in molti si stano organizzando e anche a Latina alcune mamme stanno valutando se partecipare alla manifestazione nazionale del 21 marzo per il ritorno della scuola in presenza. Il secondo giorno di didattica a distanza e già sono sotto gli occhi di tutti i problemi dettati da questa decisione.

Mentre si attendono gli orari e i luoghi precisi vengono forniti alcuni dettagli organizzativi. Chi vorrà potrà manifestare con qualcosa di bianco (e il logo di Rete Nazionale Scuola in Presenza): fazzoletti bianchi o bandiere bianche; maschere integrali bianche (autoprodotte o acquistate) – a testimoniare l’alienazione dei nostri figli; cappello a cono d’asino – per denunciare la dispersione scolastica. E ancora campanelle da suonare ad intervalli regolari. Gli zaini invece saranno disposti a scacchiera sulle piazze scelte, con i ragazzi seduti davanti.

La rete nazionale “Scuola in presenza” è nata qualche giorno fa da comitati di genitori, studenti e docenti di tutta Italia.

Una rete “per il diritto allo studio”, contro “l’uso prolungato e indiscriminato della didattica a distanza”, che dal governo attende un “totale cambio di prospettiva”. “Basta con lo scaricare il problema della scuola su famiglia e studenti” dicono e faranno sentire nei prossimi giorni la loro voce.