di Katiuscia Laneri – Il bando prevede l’assegnazione del contributo regionale Itinerario Giovani, di 288 mila euro, per favorire la fruizione della cultura e creare un percorso di accompagnamento e di sostegno del processo di crescita individuale, sociale ed economica dei giovani, “mediante l’individuazione di percorsi turistico-naturali che valorizzano le risorse paesaggistiche, culturali, storico archeologiche e i prodotti locali del territorio regionale. Con tali fondi regionali, ai quali si aggiunge il contributo comunale di 32mila euro, sarà finanziata la gestione di tre poli del comune di Latina destinati a diventare una sala polifunzionale, una sala di registrazione e un chiosco al lido.

Spazi per i giovani di cui saranno responsabili i giovani stessi: la Seaside Music Young impresa sociale vincitrice del bando, è formata infatti da un gruppo di under 35.

Con la firma del contratto formalizzata oggi, sono stati incaricati di gestire, allestire e ideare l’animazione e le iniziative sulla spiaggia di Capoportiere (nell’area demaniale al Km 0,350 del Lido di Latina) dove tornerà a vivere un chiosco balneare (il famoso primo chiosco); l’immobile comunale accanto alla Casa Cantoniera di Borgo Sabotino, il “Polo Marino”, per la realizzazione di una sala prove e registrazione; e infine la ex tipografia di viale XVIII Dicembre per la costituzione di una sala polifunzionale.

“Con Latinadamare e grazie al contributo della Regione Lazio – è il commento dell’assessore alle Politiche Giovanili del comune di Latina, Cristina Leggio – diamo ufficialmente il via alla nascita di una rete di spazi e iniziative che animeranno Latina e offriranno opportunità di divertimento ai giovani del nostro territorio e a quelli che vorranno venire a visitarlo. Ringrazio il servizio Politiche Giovanili per aver creduto fortemente insieme a me in questo progetto e per averne gestito con competenza e passione tutti i passaggi, così come sono certa continueranno a fare. Auguro di cuore buon lavoro alla squadra di Seaside Music Young. Adesso tocca a voi”.