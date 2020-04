di Daniela Pesoli – “Se non si riparte al più presto, sarà fallimento”. E’ il grido di aiuto lanciato dall’associazione commercianti Gaet@t che ha inviato una lettera al prefetto di Latina, al presidente della Regione Lazio e al sindaco di Gaeta per chiedere l’immediata riapertura delle attività economiche.

A nome delle cento aziende che rappresenta, l’associazione sottolinea di aver seguito scrupolosamente le disposizioni adottate per arginare la diffusione del Covid-19 consapevole della grave emergenza in atto e della priorità della salute pubblica, ma rileva che è arrivato il momento di mettere gli operatori nelle condizioni di salvarsi dalla crisi economica.

“Le nostre attività – si legge nella nota dell’associazione commercianti di Gaeta – rischiano di soccombere definitivamente se non vengono adottate contromisure adeguate. La nostra economia si basa prevalentemente sul turismo ed in particolar modo nel turismo estivo. I nostri associati gestiscono attività che fanno fronte al sostentamento di intere famiglie ed il numero di persone coinvolte nella gestione delle nostre piccole e medie aziende aumenta in maniera esponenziale se prendiamo in considerazione i dipendenti e l’indotto”.

La riapertura viene richiesta anche a fronte del numero casi di contagi riscontrati sul territorio “di minore entità rispetto ad altre regioni o province d’Italia”.

“Purtroppo ad oggi – lamenta l’associazione – non vediamo una progettualità che organizzi la ripresa del tessuto socioeconomico, nulla che ci dia qualche speranza di riavviare il nostro lavoro, la nostra unica fonte di sussistenza”.

Quindi l’appello: “E’ urgente far ripartire l’economia, anche se in modo graduale, con il rispetto delle regole e delle necessarie precauzioni igienico sanitarie. Dovremo abituarci tutti a un cambiamento della vita, certamente; ma non riusciamo a rassegnarci a questo vuoto, questa inerzia, questa mancanza di programmazione, proprio noi che sull’organizzazione e la programmazione basiamo il nostro lavoro, il nostro sostentamento. Se non si riparte al più presto, il fallimento ucciderà chi si è salvato dal Covid-19”.