Flash mob di Fratelli d’Italia, davanti la Prefettura di Latina, per chiedere al governo interventi concreti a sostegno delle aziende. L’appuntamento è per sabato prossimo, 10 aprile, alle 16.

“Vogliamo replicare anche a Latina l’iniziativa ‘Se mi chiudi non mi chiedi’ che nei giorni scorsi ha visto Fratelli d’Italia manifestare davanti Palazzo Chigi con Giorgia Meloni – spiega il coordinatore provinciale Nicola Calandrini – Con questi flash mob che si stanno tenendo anche in altre città italiane, vogliamo sensibilizzare il governo a dare sostegno concreto alle imprese: bisogna fermare l’invio delle cartelle esattoriali perché è palese che le aziende chiuse per decreto o soggette a restrizioni da mesi, non hanno la forza di saldare il debito con il fisco.

Così come chiediamo che i sostegni diventino concreti – ha continuato il senatore – fino ad ora abbiamo assistito a bonus irrisori che sono serviti a poco, la nostra richiesta è quella di intervenire sui costi fissi che sono rimasti invariati indipendentemente dalle chiusure e dai cali di fatturato. Queste nostre proposte vengono da un confronto che abbiamo avuto con le categorie produttive. Abbiamo raccolto le loro istanze e le abbiamo trasformate in emendamenti che stiamo presentando in questi giorni al Dl Sostegni. Auspichiamo che la maggioranza possa accoglierli, per il bene del tessuto economico italiano che è stremato dalla crisi e dagli interventi poco risolutivi del governo Conte prima e del governo Draghi ora”.

La manifestazione è regolarmente autorizzata dalla Questura e si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anti Covid.