Scuole, Zingaretti: Se Lazio arancione, riapertura slitta a martedì 30 marzo

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è intervenuto con un post su Facebook per chiarire che se il Lazio dovesse rientrare in zona arancione (il Corriere della Sera lo dà per certo), le scuole riapriranno da martedì 30 marzo e non da lunedì.

“Da martedì nel Lazio, se #zonaarancione, ripartono le scuole in presenza: asili, elementari e medie. Dopo Pasqua potranno riaprire le superiori, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in della regione”.

A chi gli ha fatto presente che ieri Di Berardino diceva da lunedì 29 marzo ha risposto: “Il decreto in vigore prevede che la zona rossa duri fino a lunedì compreso . A meno di nuovi provvedimenti del governo. noi non possiamo fare nulla. Quindi asili etc lunedì chiusi”.

I genitori, inutile dirlo, sono sempre -per usare un eufemismo – più confusi.