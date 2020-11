Luci puntate sul programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana, approvato dalla giunta regionale del Lazio in questi giorni.

Si tratta di uno strumento, infatti, che potrebbe, dare man forte allo sviluppo di un territorio, come quello pontino, da troppo tempo in attesa di interventi mirati in settori quali l’urbanistica, la scuola, la viabilità.

“È un’occasione importante e fondamentale – spiega Pasquale Cardillo Cupo, consigliere Fratelli d’Italia e presidente della commissione edilizia, viabilità, lavori pubblici Provincia di Latina – per il nostro territorio, perché potrebbe portare a colmare lacune di collegamento ad oggi abbastanza palesi e che cadenzano la cronistoria delle nostre mancanze, anche perché il finanziamento è di 400 milioni di euro e abbraccia un periodo lungo 15 anni, che prevede il termine di una immediata riqualificazione urbana, comprendente opere di urbanizzazione primaria e secondaria, più interventi mirati a potenziare l’edilizia scolastica”.

Da qui la proposta di istituire un tavolo unico tra Enti, Regione, Comuni e Provincia, in cui definire su quali assi prioritari intervenire.

La scuola e la sicurezza nei trasporti credo che a oggi necessitino di interventi immediati e incisivi, in un’ottica bipartisan e in nome del bene della collettività e delle future generazioni.

“La Provincia come Ente sarà in prima fila con la Regione Lazio per individuare quelle sedi in cui gli interventi hanno la massima priorità. L’emergenza Covid-19 ha palesato alcune lacune strutturali, che vanno coperte per dare risposte immediate”.

Dei 400 milioni messi a disposizione interamente dalla Regione Lazio riguardano per il 30% progetti di riqualificazione regionale mentre il 70% è appannaggio dei Comuni per la ristrutturazione delle infrastrutture e la realizzazione di opere pubbliche.

“Per questo il lavoro di raccordo da parte della Provincia come ente intermedio è fondamentale in un tavolo tecnico per disegnare il futuro e le necessità del territorio pontino. Se la scuola ha una corsia preferenziale di interventi lo stesso dicasi per le vie di collegamento tra piccoli centri che rischiano di restare isolati, potenziando appunto la rete dei trasporti. Appena le condizioni lo permetteranno convocherò una seduta della commissione che presiedo di concerto col presidente Carlo Medici per studiare e analizzare quali potrebbero essere gli interventi per riqualificare il territorio attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico, mettendo a disposizione le competenze e le professionalità della Provincia ponendo in raccordo la Regione e i Comuni per continuare a pianificare il futuro del territorio”.