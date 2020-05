Tempismo e programmazione Su questi elementi deve basarsi la ripartenza soprattutto in un momento tanto delicato come quello che stiamo vivendo.

E, soprattutto, quando si parla dell’esigenza di garantire la sicurezza di bambini e dei ragazzi.

In questi giorni sulla “scuola che verrà” è intervenuto l’assessore Gianmarco Proietti.

“L’emergenza Covid-19 ha rappresentato una sorta di rivoluzione per il nostro sistema scolastico e ad oggi sono tante le iniziative che possiamo dire di aver avviato per gestire sia le necessità immediate, sia quelle che – ha spiegato Proietti – si presenteranno con l’avvio del prossimo anno scolastico”.

Parole che non hanno lasciato l’indifferente l’opposizione, ed in particolare il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta, che di recente aveva chiesto di fare chiarezza sugli interventi che l’amministrazione stava mettendo in atto proprio per il settore ed in vista di un cambiamento che, sotto molti aspetti, si potrebbe definire epocale.

“E’ evidente che l’esperienza dell’anno scolastico appena trascorso non sia servito a nulla. Non mi riferisco a quanto accaduto con la chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Covid 19. Quanto piuttosto al fatto che l’anno scolastico 2019 – 2020 non è di fatto mai iniziato a Latina con i nostri figli costretti a salti ad ostacoli tra topi, aule che cadevano a pezzi, muffe, disinfestazioni, mense sospese e famiglie disorientate”.

L’assessore ha aggiunto che “Per settembre stiamo ragionando con i dirigenti scolastici cercando di elaborare un percorso condiviso per la riapertura”.

“Non serve un percorso perchè – ha spiegato Valletta – quello sarà delineato dal Governo. Al Comune, a Coletta alla sua giunta, ad Lbc è richiesto di accertarsi che le scuole siano nelle condizioni ottimali per recepire le modifiche che la convivenza con il Covid 19 e l’imperativo di garantire con qualsiasi mezzo la sicurezza dei nostri figli, dei docenti, degli assistenti scolastici. Cosa che al momento non risulta, nonostante il nostro ennesimo sollecito, sia stato fatto”.

Nel corso nel primo appuntamento della rubrica settimanale “La città che vorrei”, di giovedì 7 maggio, organizzato dalla Lega di Latina, Valletta ha puntato il dito su quello che definisce “il grande assente nell’amministrazione Coletta”, il coraggio.

Coraggio ad effettuare scelte lungimiranti e puntate sul futuro.

“Penso ad esempio alla rimodulazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini per evitare gli assembramenti dei genitori in attesa, riorganizzare gli spazi pensando ad utilizzare androni e corridoi, così come a diluire le attività scolastiche ampliando l’offerta anche al sabato quando molte scuole sono chiuse. In queste settimane abbiamo visto l’amministrazione Coletta uscire allo scoperto con la logica della collegialità sostituita con quella dell’uomo solo al comando”.

In una fase dai contorni incerti e dall’evoluzione tutt’altro che prevedibile farsi trovare pronti è quindi indispensabile.

“Non resteremo a guardare, Latina ha bisogno di scelte condivise, rappresentative che nascano dall’ascolto dalle reali esigenze dei cittadini. I bambini hanno diritto ad una scuola sicura pronta, anche strutturalmente, al cambiamento. Le famiglie hanno diritto a sapere che i loro figli non sono esposti ad alcun rischio di cui il Covid 19 è solo una delle incognite. Latina – conclude Valletta – ha diritto di essere governata e non delle solite promesse da marinaio a cui Coletta ci ha abituati”.