Dopo Pasqua le scuole fino alla prima media riapriranno anche nelle zone rosse. Lo ha confermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. E’ una delle poche aperture annunciate per il prossimo periodo.

Per il resto il nuovo decreto dovrebbe prevedere, fino al 30 aprile, solo zone arancioni o rosse. Bar e ristoranti resteranno chiusi come previsto dalle misure per le zone arancioni e rosse. Resteranno consentiti solo l’asporto e la consegna a domicilio.