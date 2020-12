Gli agenti della polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina, durante il regolare servizio di pattugliamento, al km. 21+000 della SS156 “Monti Lepini”, hanno proceduto al controllo di un autobus adibito al trasporto scolastico.

Durante la verifica, erano presenti, all’interno del mezzo, 5 bambini frequentanti le scuole elementari, unitamente ad un’accompagnatrice.

La conducente, interpellata in merito al possesso dei documenti del veicolo, riferiva di esserne sprovvista, motivo per cui veniva sanzionata come previsto dal Codice della Strada con intimazione all’esibizione documentale prevista.

Il controllo è stato esteso, quindi, nel dettaglio all’intero mezzo.

Gli agenti operanti hanno accertato la mancanza a bordo della prescritta cassetta di pronto soccorso, con conseguente contestazione dell’infrazione e intimazione all’immediato ripristino dei dispositivi di equipaggiamento prescritti. Individuato anche un malfunzionamento della cintura di sicurezza della conducente.

Tali verifiche, finalizzate a garantire la sicurezza del trasporto di persone, in generale, e di minori, nel caso specifico, proseguiranno nei prossimi giorni.