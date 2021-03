La scuola elementare di via Bachelet, a Latina, resterà chiusa altri 5 giorni, a causa delle infiltrazioni di acqua riscontrate durante il forte maltempo dei giorni scorsi. Per la materna lo stop alle attività potrebbe durare ancora altri 10 giorni.

Lo ha stabilito il sindaco del capoluogo pontino, Damiano Coletta, con un’ordinanza. Disposti anche i lavori di rifacimento del tetto che saranno effettuati in questi giorni.

Per ora gli insegnati hanno organizzato compiti ed attività per gli alunni che sono rimasti a casa. Per il momento non è stata prevista alcuna didattica a distanza.