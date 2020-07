Finalmente si ha una data per l’inizio dei lavori di ristrutturazione della scuola di Sezze Scalo, la ‘Valerio Flacco’.

Già prima della pandemia, e del lock down, la struttura era stata al centro di accese polemiche per le condizioni a dir poco fatiscenti di molti locali, che ospitano, lo ricordiamo, la scuola dell’infanzia, la primaria ed anche la media.

In tutto, ci sono 519mila euro di finanziamento; una somma coperta per un terzo dal comune (130mila) e due terzi (quindi i restanti 389 mila euro) dalla Regione.

Nei giorni scorsi, per altro, sembrava che l’inizio dei lavori, per degli intoppi di tipo burocratico, fosse stato rimandato. Dagli uffici del comune, però, giungono rassicurazioni.

Intanto la ditta incaricata si è impegnata a lavorare senza interruzioni, in modo che la scuola, per l’inizio dell’anno scolastico, sia in grado di ospitare nuovamente i circa 600 studenti che la frequentano in sicurezza e, magari, garantendo un servizio più funzionale e moderno.