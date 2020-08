Sulla riapertura delle scuole al momento restano solo tante incertezze.

Mentre si cerca la quadra arriva la proposta di far sottoscrivere, in vista dell’inizio dell’anno scolastico, delle autocertificazioni ai genitori, per i ragazzi minorenni, come quelle già distribuite negli aeroporti.

Poi c’è quella per cui, per ognuno dei 9 mila plessi scolastici italiani, potrebbe avvalersi di un proprio infermiere addetto a verificare l’applicazione delle misure anti-Covid, ad allertare il medico competente in caso di necessita’ e ad assistere più in generale alunni e personale docente anche per altre esigenze sanitarie.

Quest’ultima è l’offerta avanzata dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) che ricorda come si possa attingere alla figura dell’infermiere di famiglia e comunità introdotto dal Patto per la salute e dal decreto Rilancio.

L’idea è che gli infermieri scolastici possano accedere alle scuole in azione diretta, e non solo su chiamata.

“La nostra Federazione assicura la massima collaborazione alle istituzioni per consentire una riapertura in sicurezza delle scuole. Avere un professionista infermiere – spiega il presidente, Barbara Mangiacavalli – a scuola garantisce il rispetto dei diritti di tutela alla salute e diritto allo studio. Trasmette una maggiore sicurezza ai genitori che vedono preso in carico globalmente il proprio figlio e si riduce l’assenteismo dovuto alla somministrazione delle terapie”.

In questa situazione chi è già oltre come se il caso fosse non solo risolto ma le scuole fossero prontissime a ripartire è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che su Facebook scrive: “Il New York Times parla del nostro impegno alla Regione Lazio nel progetto Scuole Sicure. Test sierologici per 120 mila tra docenti e personale della scuola. Contento che il Lazio abbia fatto da apripista in Italia. Vogliamo che la ripartenza delle scuole sia sicura e responsabile, così riparte il Paese”.

Esempio eclatante di come in Patria tanta efficienza non sia apprezzata ma oltreoceano sia all’avanguardia.