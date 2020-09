Test salivare, camper, assistenza medica, mascherine, gel sanificanti e quarantena.

Sono queste ormai le parole più conosciute e più cliccate sul web ma anche gli elementi che andranno a caratterizzare la vita di bimi e studenti sino a data da destinarsi.

Questa è la rivoluzione che il coronavirus ha comportato sul territorio della provincia di Latina e nel Lazio.

La Regione, siglato un accordo con il Veneto, si sta attrezzando per effettuare test rapidi a tappeto sugli studenti. Si tratta di prelievi salivari che in breve tempo, sono necessari solo pochi minuti, daranno l’esito sul contagio da Covid 19.

I test salivari rapidi si affiancheranno ai tamponi, ai test sierologici e al prelievo venoso già in uso ma che richiedono più tempo per le risposte.

Intanto Asl, Prefettura e Provincia di Latina e Comuni hanno siglato un protocollo d’intesa per riportare gli studenti in classe ma nella massima sicurezza.

L’atto, contenente procedure da applicare in tutti gli istituti, è stato presentato ieri dal prefetto, Maurizio Falco, da Belardino Rossi per la Asl di Latina, dal sindaco Damiano Coletta, dal presidente della Provincia Carlo Medici e da Emiliana Bozzella quale referente per l’ufficio scolastico provinciale.

Proprio la Bozzella ha annunciato che il personale Ata, quindi l’ausiliario, in forza negli istituti sarà rafforzato con circa 1200 nuove unità.

Personale che è in corso di reperimento e che avrà un ruolo fondamentale nel controllo dell’applicazione delle misure anti Covid a partire dal rispetto del distanziamento.

In questi mesi ogni Ente, ciascuno per il ruolo che ricopre, ha lavorato a testa bassa per arrivare a soluzioni che potessero dare garanzie a personale e studenti.

Molto c’è ancora da fare, manca ancora la fornitura da parte dello Stato di mascherine per tutti, i banchi monoposto sono ancora in viaggio e il numero di docenti che hanno effettuato il test, volontario, sierologico è molto basso rispetto al personale in dotazione nelle scuole.

Ma si punta a ridurre al minimo un rischio con cui comunque bisogna rassegnarsi a convivere anche se, come sottolineato continuamente dal direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, “non bisogna in alcun modo abbassare la guardia. Il virus c’è, circola, ed i dati recenti lo dimostrano con forza di evidenza dirompente”.