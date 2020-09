Aule e docenti nel Lazio ancora non ci sono. Gli spazi, soprattutto a Roma e provincia, in cui fare lezione, nel rispetto delle misure di distanziamento sono insufficienti.

I banchi monoposto ancora in viaggio verso le scuole e non resta che rimboccarsi le maniche sperando che tutto vada per il meglio.

La regione Lazio, solo qualche ora fa, per voce dell’assessore alla formazione, Di Berardino, ha annunciato che si sta lavorando per tornare in aula il 14 settembre e che non si intende dare proroghe in tale senso.

La questione, infatti, ha ormai assunto più il tono della sfida politica che quello del buon senso.

In fondo il ragionamento di base condiviso, a fronte dell’impossibilità di fare previsioni che possano essere affidabili, è che tornando a scuola il virus tornerà a circolare, lo farà velocemente e attraverso i bambini ed i ragazzi arriverà nelle case.

E quello che fa veramente paura è il fatto che dopo mesi in cui gli scienziati sono stati capaci di dire tutto e il contrario di tutto sul Coronavirus, le modalità di trasmissione, le misure di contenimento e via discorrendo, oggi su questo punto la vice è diventata unanime.

Un rischio calcolato lo definiscono facendo storcere il naso a non pochi genitori che potrà fare affidamento, per il momento solo nel Lazio e in Veneto, sui test rapidi, poco affidabili sembra ma che rappresentano un primo baluardo di sicurezza, nel caso in cui sia rilevato un ragazzo positivo.

I test saranno effettuati su tutta la classe e in mezz’ora si avranno i risultati. I negativi potranno quindi tornare in aula, dopo tutte le procedure di sanificazione, i positivi saranno isolati, ma lo spettro contagio e focolaio sarebbe comunque dietro l’angolo.

Un vero e proprio cortocircuito in cui a quanto sembra il mantra sarà “io speriamo che me la cavo”.