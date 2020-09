La Regione Lazio nel corso della riunione con l’Anci Lazio, prima ancora che si arrivasse a chiudere il confronto con i rappresentanti dei Comuni ha messo in chiaro che sulla apertura delle scuole non ci sarà alcuna proroga.

Ogni speranza di posticipare al 24 settembre, quindi dopo il voto referendario l’entrata in classe degli studenti, è finita nel cestino.

Il tutto nonostante la decisione sia sostenuta da molti sindaci, genitori e presidi alle prese con misure stringenti, riorganizzazioni complesse e gestione di procedure per la sicurezza propria e dei ragazzi non semplici.

Il risultato è che di fatto viene lasciata ogni decisione in merito ai sindaci che, come nel caso di Monte San Biagio, hanno la possibilità di spostare di una decina di giorni la riapertura.

“Il Comune di Latina ha mostrato – spiega l’assessore all’istruzione, Gianmarco Proietti – grande coraggio e senso di servizio aprendo i centri estivi in completa sicurezza durante l’estate. Abbiamo conseguentemente impegnato tutte le risorse possibili (arrivate anche solo a fine luglio) per mettere in sicurezza gli istituti scolastici, coordinando il servizio ambiente, i trasporti, le manutenzioni, il servizio mensa per garantire il diritto allo studio in sicurezza. In questi giorni riapriamo anche i nidi. Ora ci aspettiamo uguale coraggio dagli organi sovraordinati per una comune presa di responsabilità”.

Insomma, l’auspicio sarebbe quello di arrivare ad una decisione unanime almeno per quanto concerne i Comuni della provincia di Latina.

“Siamo vicini ai dirigenti scolastici che si stanno caricando di un lavoro di organizzazione immenso, come pure ai genitori preoccupati dei rischi che comunque correremo. Continuiamo – conclude Proietti – a voler cercare di lavorare insieme, enti locali, Provincia, Regione e Ministero dell’Istruzione, consapevoli che l’apertura delle scuole è un passaggio rischioso ma necessario. Per questo si deve fare tutti insieme, per questo abbiamo invitato di nuovo tutti i sindaci della provincia per una soluzione condivisa, ascoltando prima di tutto i dirigenti scolastici”.

Il colpo di scena potrebbe non essere archiviato.