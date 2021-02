Rimodulazione del calendario di questo anno scolastico e assumere i docenti affinché l’anno prossimo parta con gli organici al completo. Sarebbero queste le prime indicazioni sulla scuola che il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, avrebbe comunicato ai gruppi parlamentari incontrati l’8 febbraio, durante il secondo ciclo di consultazioni per la formazione del nuovo governo.

Secondo l’Ansa, ai partiti Draghi avrebbe confermato l’intenzione di dare una sterzata alla formazione degli oltre otto milioni di alunni anche se le modalità non convincono.

Il piano dovrebbe prevedere, infatti, l’allungamento delle lezioni nei mesi estivi, anche solo per le due o tre settimane finali di giugno. Sicuramente sarebbe utile per recuperare alcune delle giornate perse a causa dell’emergenza Covid, oltre che per rivedere gli argomenti che non hanno avuto spazio durante le lezioni in presenza.

Insomma, gli alunni potrebbero dover rimanere in classe in piena estate, con temperature che, in alcune parti d’Italia, in quel periodo sfiorano i 30 gradi. Le scuole italiane a volte non sono in grado di riscaldare a dovere gli alunni in inverno, pur essendone pienamente consapevoli, figurarsi se potrebbero rinfrescarli in estate… Staremo a vedere.