L’organizzazione sindacale Sisa (Sindacato indipendente scuola e ambiente), ha indetto uno sciopero nazionale per l’intera giornata di lunedì 1 marzo per tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, con totale esclusione del personale Ata.

Il sindacato contesta duramente le proposte del nuovo presidente del consiglio Mario Draghi e spiega che “le politiche di stampo liberista avanzate dal costituendo governo di Mario Draghi, per altro deciso a disconoscere la Dad realizzata con enormi sacrifici di docenti e studenti, prolungando arbitrariamente le lezioni al 30 giugno, siano in totale contrasto con un progetto sociale, culturale e politico che, a partire dalla scuola sia coerente con la Costituzione nata dalla Resistenza, che invita all’inclusione sociale.

Le politiche di rigore – hanno continuato – tese a colpire lavoratori, disoccupati, pensionati, il ridimensionamento del reddito di cittadinanza, i tagli contro il pubblico impiego in generale e la scuola in particolare, al netto dei proclami sulle assunzioni dei precari, sono e saranno sempre respinti dalla nostra organizzazione sindacale”.

Una giornata in cui non sarà garantita la continuità delle lezioni, quindi, che si va a sommare – per le famiglie – alle difficoltà organizzative dei vaccini per gli insegnanti. In alcune scuole della provincia è stato comunicato infatti che nella “quasi totalità delle strutture Asl gli orari per la somministrazione dei vaccini sono antimeridiani e nel primo pomeriggio: ciò creerà enorme difficoltà per la garanzia del servizio didattico in quanto si verranno ad assentare quotidianamente numerosi docenti e personale Ata”.

Per questo, si spiega sempre ai genitori – potrebbe essere ridotto l’orario scolastico.