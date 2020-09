A quattro giorni dall’apertura ufficiale del nuovo anno scolastico, continuano le ordinanze sindacali che differiscono l’inizio delle elezioni a dopo il referendum del 20 e 21 settembre, e cioè al 24.

A Gaeta, Minturno, Formia, Latina, Monte San Biagio e San Felice, questa mattina anche sui siti istituzionali dei comuni di Cisterna, Sermoneta, Cori, Roccagorga, Prossedi e Sezze è apparso l’avviso che decreta lo spostamento della data per il ritorno in classe. A Fondi, invece, il sindaco ha deciso di rinviare ancora, e le lezioni riprenderanno direttamente lunedì 28 settembre.

Una decisione scaturita ieri a margine della riunione, in video conferenza, dei sindaci dei comuni pontini che, a maggioranza quasi totale, hanno optato per il rinvio.

La motivazione più gettonata sta nella necessità di terminare gli ultimi lavori di messa in sicurezza delle strutture, per poter accogliere nel modo migliore studenti, corpo docente e non. Emblematico il caso della Valerio Flacco di Sezze Scalo, dove i lavori si ristrutturazione dell’intero plesso scolastico vanno avanti da settimane e non sono ancora stati conclusi.

Un rinvio quanto mai opportuno, quindi, ma solo per le scuole statali. Le paritarie, infatti, se in regola con l’adeguamento alle normative anti covid, potranno regolarmente riprendere le lezioni il 14 settembre.