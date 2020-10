Un vero e proprio percorso ad ostacoli quello della scuola a Latina e provincia.

Sale costantentemente il numero di bambini, docenti e personale non docenti positivo al Coronavirus.

Si tratta di persone che importano il virus dall’esterno come dimostra il fatto che nella maggior parte dei casi non si registrano altri contagi o focolai nelle strutture interessate.

Ma resta il fatto che, per protocollo, e proprio per evitare contagi ulteriori o che ci siano altri positivi nella stessa scuola, si provvede alla messa in quarantena della classe, dei contatti e alla sanificazione.

Spesso a quella dell’intera scuola come acc aduto inqueste ore a Gaeta dove è stato rilevato un caso di positività nella scuola per l’infanzia Virgilio.

Domani, lunedì 19 ottobre 2020, la struttura sarà chiusa per consentire la sanificazione decisa in accordo tra il Comune e la dirigente scolastica a tutela dei bambini.

Martedì tutti, fatta eccezione per la classe in quarantena, torneranno regolarmente in aula.