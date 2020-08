“Il popolo delle mamme” arriva a Latina. Ieri mattina l’incontro in piazza del Popolo alla presenza di Loreto Capuano, di Claudio Zappala per Istituto per la Famiglia di Latina e Giorgio Loddo responsabile pensionati di Fratelli d’Italia e vicepresidente Ucid.

Numerose mamme e nonne hanno incominciato ad esprimere disapprovazione e malcontento per i decreti del Governo, che, a loro parere, hanno danneggiato e continuano a danneggiare i bambini.

Lo slogan principale è “difendiamo i nostri bambini” in nome della libertà e, soprattutto, della libertà sanitaria e educativa”.

“Con lo slogan #giùlemanidainostribambini# abbiamo protestato insieme a nonna Maura ed al Popolo delle Mamme che abbiamo incontrato nella loro tappa a Latina contro i decreti del ministero della pubblica istruzione che dovrebbero regolamentare la riapertura del nuovo anno scolastico. Siamo pronti a schierarci al loro fianco – spiega Loreto Capuano, portavoce di Provita e Famiglia – su qualsiasi tema che valorizzi la nostra idea di famiglia”.

Quello che si vuole combattere è la strumentalizzazione e la gestione dei bambini come fossero delle pedine su una scacchiera fatta di confusione e approssimazione soprattutto per quanto concerne le regole e le misure da attuare per il contenimento dei contagi da Coronavirus.

Il movimento in poco tempo è riuscito ad aggregare altre associazioni, 60 per la precisione, che hanno quale unico obiettivo quello di combattere per politiche siano realmente a misura dei bambini e delle loro esigenze.

“Non si tratta di una battaglia politica – spiega Maura Granelli, conosciuta come nonna Maura – ma di civiltà. Non condividiamo i provvedimento Azzolina e Lorenzin che intendiamo fermare prima delle aperture delle scuole. A Roma porteremo la nostra battaglia che arriva dalla coscienza delle mamme e delle nonne. I bimbi vanno tutelati soprattutto in momenti di fragilità come quelli che la pandemia purtroppo porta con sè e non sottoposti a traumi”.