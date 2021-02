Il mondo della scuola si interroga sul proprio futuro. Proprio come accade ogni qual volta cambia il ministro dell’istruzione.

Quello nuovo, il professor Patrizio Bianchi, indicato dall’altrettanto nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi, è tornato su uno degli argomenti che il neo premier ha toccato durante il discorso di insediamento, e lo ha fatto in una intervista concessa ai colleghi del Corriere della Sera.

Alla domanda specifica sulla modifica del calendario, che potrebbe prolungare le lezioni fino al 30 giugno, Bianchi ha prima specificato che la competenza spetta alle regioni, per poi sottolineare che, vista la situazione di straordinarietà del momento: “La legge prevede almeno 200 giorni di lezione, ma non è un problema di un giorno in più o in meno a scuola. Dobbiamo decidere rispettando i diritti e la vita delle persone, valutando situazioni diverse, tra primarie e scuole superiori per esempio: quello che si è perso è soprattutto la socialità, lo stare insieme non la singola disciplina. La scuola non è solo insegnamento, apprendimento ma anche vita comune”.