Oggi tantissimi ragazzi affronteranno la maturità. Uno degli esami che nella vita non si dimenticerà mai. Lo faranno, gl studenti dell’anno scolastico 2019 – 2020, in una sorta di mondo capovolto.

Lo faranno dopo mesi in cui la sicurezza, la serenità, la quotidianità e lo stile di vita oltre che di studio sono stati radicalmente cambiati a causa della emergenza Coronavirus.

Lo faranno seduti tra mascherine, distanziamenti e sanificazioni pronti, comunque, a cogliere la sfida più importante, ed oggi con un valore ancora più significativo per tutti, con il futuro.

Per loro un ciclo si chiude ma per tutti gli altri ragazzi e bambini che la scuola dovranno iniziarla o riprenderla?

Siamo ancora all’anno zero. Il Governo si arrovella sulle date di ripartenza, sull’esigenza, giusta, di evitare l’interruzione delle lezioni causa elezioni, e poi?

Resta solo l’incertezza. Non è ancora, a metà giugno, dato sapere quale siano le modalità e i protocolli di sicurezza con cui si tornerà in aula.

Le ipotesi si sono susseguite in modo e con toni quasi fantascientifici.

Siamo passati dai cappelli con le ali per il distanziamento, ai bimbi chiusi in scatole di plexiglass, dalle entrate scaglionate alle lezioni nelle palestre, dai docenti che dopo ogni lezione in classe devono “sanificare” cancellino, lavagna e cattedra per arrivare ad un’alternanza tra lezioni in presenza e a distanza.

Il tutto senza prendere inconsiderazione, se non a parole visti i tempi strettissimi, che per assicurare il distanziamento servono più spazi, strutture adeguate e più docenti per coprire le classi che aumenteranno per quantità diminuendo in numero di alunni.

Insomma il caos che prelude il nulla.

Perchè l’unica cosa certa è che nessuno sa davvero da dove iniziare per assicurare la ripresa in sicurezza delle scuole.

Ad oggi un piano della ripartenza non esiste come non esiste un eventuale piano B in caso, come accaduto in queste ore a Pechino, si dovrà richiudere tutto.

E in mezzo resta il rischio, oltre a quello delle impennate di contagi da Covid 19, che sta nell’ulteriore impoverimento educativo di chi ha ed avrà in mano il futuro ma non gli strumenti culturali per gestirlo.