Sulla scuola di via Gran Sasso d’Italia, al Gionchetto, l’assessore Ranieri risponde alle accuse mosse dall’opposizione: “Operazione lunga e complessa, l’obiettivo è restituire il prima possibile scuola e area circostante ai bambini”.

Poi spiega meglio come il Servizio Decoro del Comune abbia attivato tutte le procedure per rimettere in sicurezza le elementari. L’istituto è stato chiuso con ordinanza l’11 gennaio scorso per la presenza di tracce di carburante fuoriuscenti da una cisterna interrata dismessa dal 1989, quando fu sostituita la caldaia a gasolio con una caldaia a metano.

“Non posso non far notare – ha chiarito Ranieri – che ci troviamo di fronte all’ennesima storia in cui i cittadini di Latina scontano oggi errori di grave superficialità amministrativa risalenti al passato. La mancata messa in sicurezza o rimozione di quel serbatoio e le probabili fessurazioni dello stesso hanno fatto sì che parte del gasolio residuo, unito alle precipitazioni piovane abbiano prodotto nel tempo esalazioni di idrocarburi e un parziale inquinamento del terreno attorno alla scuola.

Il Servizio Decoro ha attivato tutte le opere e gli accertamenti necessari alla messa in sicurezza del sito ma tali interventi, ancorché attivati tempestivamente, richiedono tempi lunghi per presentare alle autorità competenti un piano delle operazioni che dovrà essere aggiornato man mano che si procederà alla rimozione del terreno e ai futuri prelievi per verificare gli eventuali livelli di contaminazioni ancora presenti.

Le operazioni sono continuamente concordate con le autorità preposte, Arpa Lazio, Provincia di Latina, Regione Lazio, e comunicate ai carabinieri forestali, che hanno presenziato sin dall’inizio ai lavori. Il nostro obiettivo ora è restituire il prima possibile e in piena sicurezza il plesso scolastico e l’area circostante ai bambini della scuola che non meritavano di subire questa assurda situazione”.