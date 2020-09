Una decisione che era nell’aria e che man mano in provincia di latina sta coinvolgendo diversi Comuni.

Dopo Monte San Biagio che ha fatto da apripista, si sono aggiunti i sindaco di Gaeta e di Minturno.

Ora anche il primo cittadino di San Felice Circeo, Giuseppe Schiboni, ha optato per spostare al 24 settembre l’apertura delle scuole.

Obiettivo: assicurare la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico, nel rispetto delle norme anti-Covid.

“Dopo attenta valutazione il Comune ha stabilito che il 14 settembre è una data troppo vicina per garantire la sicurezza degli alunni e di tutto il personale che opera all’interno delle nostre scuole. Inoltre, la consultazione referendaria del 20 e 21 settembre potrebbe annullare tutto il lavoro effettuato nelle scuole per attuare i protocolli anti-contagio. Molte famiglie – spiega Giuseppe Schiboni – sono giustamente preoccupate riguardo le modalità di ripresa e il distanziamento fisico; meglio investire altri 10 giorni di tempo nella messa in sicurezza e nella sanificazione degli edifici, fondamentale dopo il referendum, per trovarci in una situazione di ripartenza ottimale”.

In questo periodo, il Comune provvederà a una serie di lavori per dare maggiore tranquillità a famiglie, insegnanti e personale scolastico.

“L’amministrazione ha messo in campo una serie di interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi didattici. Inoltre, in questi giorni arriveranno 400 banchi monoposto, forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione, che saranno posizionati nelle aree destinate alla didattica a distanza di sicurezza. Ci rendiamo conto dei problemi di carattere organizzativo ed economico delle famiglie in questo periodo – spiega spiega Felice Capponi, assessore alla Pubblica Istruzione – ma chiediamo alcuni giorni di attesa per avere scuole più sicure. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il servizio mensa sarà garantito e prevederà porzioni singole sigillate”.