Uno scontro violentissimo che per fortuna non è finito in tragedia, quello avvenuto questo pomeriggio su via, tra uno scooter ed una automobile. L’incidente, avvenuto all’altezza del supermercato Emmepiù, ha visto avere la peggio il conducente dello scooter, un uomo di, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Goretti dai sanitari del 118. Sul posto gli agenti della polizia stradale che hanno, sommariamente, ricostruito l’accaduto A quanto sembra, infatti, l’auto, guidata da una donna, avrebbe iniziato la manovra per entrare nel parcheggio del supermercato proprio mentre sopraggiungeva l’altro mezzo. L’impatto è stato inevitabile e l’uomo sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza. Per lui diverse ferite e fratture alle gambe anche se, subito dopo l’urto e durante i soccorsi, non avrebbe mai perso conoscenza.