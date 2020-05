Incidente stradale questa mattina ad Aprilia. A scontrarsi un’auto ed una moto. I fatti si sono verificati all’altezza dello stadio, in via Donato Bardi.

Sul posto immediato l’intervento del 118. I sanitari constatate le condizioni del motociclista hanno deciso di far intervenire l’eliambulanza per accelerare i tempi di trasferimento in ospedale.

Sul osto per i rilievi e ricostruire la dinamica è intervenuta la polizia locale di Aprilia.