Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Doganella di Ninfa.

Per cause ancora da appurare, un’auto ed un furgone si sono scontrati in via Gialla. Erano da poco trascorse le 10.

La violenza dell’urto ha sbalzato il guidatore dell’utilitaria fuori dall’abitacolo uccidendolo sul colpo.

Sul posto i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Sono intervenuti anche i carabinieri di Sermoneta e la polizia di Cisterna per i rilievi e per ripristinare la viabilità.