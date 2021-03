Si è tenuto questo pomeriggio l’incontro decisivo per dirimere la vertenza che vedeva coinvolta Urban Security Investigation.

In ballo 10 posti di lavoro che la società, che si è appena aggiudicata il servizio per la sicurezza alla procura di Latina, non voleva confermare.

Al tavolo della trattativa si sono sedute tutte le sigle sindacali coinvolte: Filcams CGIL Fisascat CISL Uiltucs UIL e la societa’ Urban Security Investigation Srl.

Una trattativa fiume, che ha coinvolto anche il prefetto di Latina, Maurizio Falco. Grande attenzione alla questione è stata dimostrata dal Prefetto, che è rimasto a mediare. All’esterno degli uffici della prefettura, un presidio dei lavoratori, che hanno a lungo atteso notizie circa la trattativa in corso.

“L’esito positivo dopo ampia discussione – si legge in un comunicato diffuso dalle sigle sindacali – e’ arrivato nel pomeriggio di oggi con il raggiungimento dell’accordo che risponde e salvaguarda tutti i lavoratori GPG della Procura e Tribunale di Latina, un accordo che recita il mantenimento di tutte le condizioni economiche e normative, ivi compreso gli accordi territoriali del settore, come previsto dalla procedura di cambio appalto, le Guardie Particolari Giurate continueranno a vigilare e tutelare gli accessi in Procura ed in Tribunale come vigilano da anni, con professionalita’ e competenza, e soprattutto manterranno lo stesso salario”.

“La giusta mediazione – continua il comunicato – l’arbitro determinante al fine di raggiungere l’accordo e’ il ruolo del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Giulia Capri’ la quale ringraziano i lavoratori tutti e le rappresentanze sindacali per il lavoro, la capacità dimostrata nella difficile vertenza di cambio appalto. Il settore della Vigilanza Armata rimane un comparto difficile, pieno di complessità.

I dieci lavoratori, le loro famiglie e tutte le sigle sindacali coinvolte hanno sottolineato, e ringraziato per l’operato, l’impegno del prefetto, che è riuscito a trovare una sintesi ed a fare in modo che, in un periodo come quello che stiamo attraversando, altre 10 famiglie non finissero in mezzo alla strada…