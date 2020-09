Agosto è stato il mese del ritorno delle scommesse online a 360 gradi. Dalle scommesse calcio a quelle sui motori, passando per il tennis, il ciclismo e gli sport americani, i bookmakers sono tornati ai fatturati pre lockdown. Vediamo cosa ci attende nel palinsesto delle scommesse sportive nei prossimi intensi mesi.

Il rilancio delle scommesse online dopo il lockdown da covid

Il grande sport e le relative scommesse sul calcio ma non solo, sono finalmente tornate. Il mese di agosto che è ormai giunto al termine ci ha lasciato le emozioni delle scommesse online sulla Champions League ed Europa League ma non solo. Fra gli eventi più importanti che sono ripartite segnaliamo il basket NBA con i suoi playoff nella “bolla” di Orlando. Negli USA sono riprese anche le scommesse online su baseball MLB e l’hockey ghiaccio della NHL. Anche i motori sono entrati nel vivo con le scommesse online sui mondiali di Formula 1 e di MotoGP. Anche il ciclismo è tornato a correre con grandi eventi come la Milano-San Remo ma soprattutto il Tour de France che monopolizzeranno le scommesse online su questo sport per le prossime settimane.

Le scommesse online calcio ovviamente sono state le grandi protagoniste della ripartenza: fra giugno e luglio sono stati portati a termine i calendari di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga e Liga con le scommesse calcio su questi campionati che sono state presenti praticamente tutte le sere. L’unico campionato top che ha deciso di interrompere le scommesse online è stata la Ligue 1 francese che ha assegnato il titolo al PSG e che iniziato la nuova stagione già da due turni. Calendario delle scommesse calcio che quindi è stato stravolto con la kermesse finale che ha visto la vittoria della Champions League da parte del Siviglia e dell’Europa League da parte del Bayern Monaco.

Scommesse online 2020/2021, sarà la stagione che porta a Europei e Olimpiadi

Le scommesse online a causa lockdown da coronavirus hanno visto slittare dal proprio palinsesto sia gli Europei che le Olimpiadi, che sono state rischedulate nell’estate 2021. Nessun sosta in questi mesi estivi però per le scommesse online non solo sul calcio visto che per recuperare il tempo perso, tutte le manifestazioni sportive partiranno con la nuova stagione il prima possibile. Le scommesse online sul calcio italiano (Serie A e Serie B) sono già pronte alla nuova annata che partirà a settembre. Lo stesso vale per gli altri campionati principali e le rispettive scommesse comprese le coppe europee. Ovviamente le scommesse sportive oltre il calcio avranno come al solito una grande voce in capitolo nel fatturo del settore.

Fra le scommesse online più gettonate infatti, il grande tennis tornerà a far divertire gli appassionati con gli US Open e il Roland Garros fra tutti e con una stagione ATP e WTA che entrerà nel vivo proprio questa settimana. Stessa cosa anche per il le scommesse online sul Golf circuito PGA che ha ancora in calendario fra gli altri due major. A settembre sarà anche la volta del football americano con le scommesse online sulla NFL che in Italia sono molto apprezzate, tanto che il Super Bowl è un evento che riscuote grande successo anche nel nostro paese. A ottobre tornerà anche il basket italiano e quello continentale con le scommesse sportive sull’Eurolega, mentre in autunno riprenderà anche lo sci e gli altri sport invernali.

Insomma, dopo tre mesi di crisi totale nel mondo delle scommesse online calcio ma non solo, il betting è tornato alla grande e lo sport ha ripreso la sua normalità. Saranno mesi intensissimi con un palinsesto di scommesse online senza sosta che ci porterà dritti agli Europei di calcio e alle Olimpiadi di Tokyo.