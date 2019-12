Guardie particolari giurate in piazza il 24 dicembre ma con alcune restrizioni.

A seguito della mancata adesione all’invito a differire ad altra data lo sciopero proclamato per la vigilia di Natale, formulato alle organizzazioni sindacali operanti nel settore della vigilanza privata, dalla commissione di garanzia e dalla Prefettura durante il tentativo di conciliazione, il prefetto di Roma ha adottato oggi un’ordinanza di “precettazione”.

L’obiettivo è assicurare le prestazioni ordinarie di lavoro da parte dei dipendenti degli istituti che operano presso tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, della Regione Lazio.

Si tratta nello specifico dei depositi di Ama, degli aeroporti “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino e delle stazioni ferroviarie di Roma Capitale, le stazioni delle metropolitane di Roma Capitale e i depositi Atac e Cotral, il porto di Civitavecchia e , il Colosseo, e in provincia di Latina, il porto di Gaeta, la centrale elettronucleare Sogin di Borgo Sabotino e il Mercato Ortofrutticolo di Fondi.

“Il provvedimento – spiega la prefettura – si è reso necessario per evitare pregiudizi e disagi di uno sciopero generalizzato del personale della vigilanza privata alla vigilia di Natale, in una giornata connotata da maggiore afflusso di turisti e cittadini in luoghi pubblici e dallo svolgimento di cerimonie ed altre attività di forte richiamo, e che si colloca in un periodo nel quale è necessario assicurare più elevati standard di sicurezza”.

L’ordinanza non riguarda la generalità degli istituti di vigilanza ma solo quelli che prestano attività in quei settori che, a seguito di istruttoria con la Regione Lazio, la questura e le altre prefetture della Regione, sono stati ritenuti cruciali per la tutela della salute, della libertà e della sicurezza delle persone.

“Per questa ragione, in accordo con la commissione di garanzia, è stato disposto- concludono – un equo contemperamento tra l`esercizio del diritto di sciopero e la tutela di diritti fondamentali”.