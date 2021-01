Inizierà questa sera, a partire dalle 24, e durerà fino a domani sera alle 21 lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane indetto dai Cobas.

Trenitalia ha reso noto che non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza.

Per quanto riguarda i pendolari, già fortemente provati da mesi di viaggi improbabili in barba alle più elementari prescrizioni in tema di lotta alla diffusione del covid 19, da Ferrovie fanno sapere che per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, quindi dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Su alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com ed il numero verde gratuito 800 89 20 21.