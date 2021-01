Momenti di tensione ieri presso il centro commerciale Latina Fiori.

I fatti si sono svolti all’esterno del supermercato Panorama, dove era in atto la protesta dei lavoratori contro la decisione dell’azienda di metterli in cassa integrazione.

Nonostante lo stato di agitazione delle maestranze, infatti, il mega store ha aperto comunque, impiegando personale arrivato da altri punti vendita della zona romana.

Un atteggiamento del quale gli scioperanti hanno chiesto conto al direttore. Sono volate parole grosse fino all’intervento della Polizia, che ha fatto in modo che la situazione tornasse alla normalità.

“E’ inaccettabile – hanno dichiarato i lavoratori di Panorama agli agenti intervenuti – stiamo scioperando ed il diritto allo sciopero viene sostituito con altro personale di altri punti vendita di Roma, un attacco vergognoso ai diritti dei lavoratori, con l’atteggiamento di Panorama attento a non perdere vendite sostituendo il personale in sciopero, denunceremo i fatti accaduti di ieri alle autorità competenti ed accertati dalla Polizia di Stato” si legge in una nota diffusa ieri.

Insomma, la cosa non finisce qui.