Situazione delicata alla CUKI di Pontinia.

I lavoratori dell’azienda, che come noto produce tutta una serie di contenitori e piatti in plastica per la ristorazione e l’industria alimentare, sono in sciopero.

Dopo l’assemblea di lunedì 21 luglio sono stati proclamati una serie di scioperi e di agitazioni cominciati giovedì 23.

Oggi 24 luglio è in corso uno sciopero di 8 ore.

I lavoratori lamentano condizioni e ritmi di lavoro insostenibili, aggravati dal caldo estivo.

Oltre a questo, ci sono problemi per quanto concerne i livelli di inquadramento, dato che sono diverse le posizioni palesemente inferiori a quanto previsto dal Contratto Nazionale di lavoro.

Argomenti non nuovi sul tavolo di confronto con l’azienda che, però, nel corso degli anni non hanno mai prodotto l’adozione di misure efficaci.

La situazione è precipitata nell’ultimo incontro tenuto con l’azienda, nel quale, oltre a ribadire di non voler accogliere le richieste della RSU e della Segreteria Uiltec, la stessa ha comunicato a sorpresa un cambiamento delle turnazioni, che passano da ciclo continuo al classico orario Lunedi/venerdi.

La motivazione è stata quella di un risparmio da ottenere sui costi di produzione.

La situazione è molto delicata, in quanto i lavoratori sono esasperati e non intendono recedere dalle azioni di lotta, mentre l’azienda per il momento sta reagendo con durezza e non si vede la volontà di riaprire un dialogo.

Staremo a vedere nei prossimi giorni come evolverà la situazione.