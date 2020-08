Continua la lunga scia di incidenti a Latina e provincia.

Nell’arco di poche ore sulle strade del capoluogo pontino si sono verificati ben due incidenti.

Protagonisti spesso sono i centauri.

Questa mattina, proprio a Latina, in via Piattella, un’auto e una moto si sono scontrate. Analogo incidente si è verificato ieri, intorno alle 19, a Pontinia.

All’altezza di via Lungo Botte, al confine con Sabaudia, un’auto e una moto sono entrati in collisione.

Ferito il motociclista, che, procedendo nella stessa direzione dell’auto, ha preso in pieno la Clio mentre svoltava a sinistra per imboccare la strada. Erano circa le 19. Sul posto protezione civile dell’Anc di Sabaudia e carabinieri per i rilievi, oltre al 118 per il ferito.