Nell’ambito di un’attività coordinata di controllo del territorio, i militari, insieme al personale della polizia locale e della delegazione navale della guardia costiera di Scauri hanno effettuato le verifiche sulla regolarità dell’attività di vendita di pesce esercitata da un uomo della provincia di Napoli.

Non aveva la licenza e le autorizzazioni sanitarie previste per la vendita del pesce. Questo hanno verificato, ieri, 23 dicembre, i carabinieri a Scauri (Minturno), all’interno di un esercizio commerciale.

Il titolare non è stato in grado di fornire i documenti richiesti e per questo è scattato il sequestro di 40 chili di pesce e una sanzione amministrativa di 1.500 euro.