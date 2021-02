Brutta avventura per 3 ragazzi di Frosinone che ieri pomeriggio sono rimasti bloccati sulla scogliera della “spiaggia dei sassolini“, a Scauri. Erano usciti per una passeggiata e si erano avventurati non riuscendo però a tornare indietro.

A quel punto hanno chiamato i vigili del fuoco. Una squadra territoriale di Castelforte è così intervenuta nel comune di Minturno. I giovani sono stati recuperati dalla motobarca VF1086 del distaccamento portuale di Gaeta, via mare.

Erano fortunatamente in buone condizioni di salute e sono stati presto portati in luogo sicuro.