Non aggiungere emergenza all’emergenza sanitaria già in corso. Questo il messaggio dell’Avis di Latina per evitare che le donazioni di sangue subiscano una netta frenata.

Il sangue non può essere prodotto in laboratorio e può essere conservato per un massimo di

40 giorni e la Regione Lazio si trova già in una situazione critica.



“Faccio eco agli appelli già arrivati da Avis nazionale e Centro nazionale sangue – spiega Emanuele Bragato, presidente dell’Avis comunale di Latina – che evidenziano le gravi ripercussioni dovute al calo delle donazioni essendo oltre 1800 le persone che necessitano quotidianamente di una o più sacche di sangue. Ricordo soprattutto che ci sono individui come i malati di talassemia per i quali l’unico farmaco che può garantire la sopravvivenza è la trasfusione di sangue che va ripetuta in tempi ristretti fino a due settimane”.

Le donazioni possono essere fatte in sicurezza, non essendoci rischi reali legati alla provenienza del donatore se il donatore non è stato infettato o ha manifestato sintomi influenzali.



“L’Avis – continua Bragato – non essendo una struttura ospedaliera ha il vantaggio di non avere persone con patologie ricoverate che possono aumentare la paura, inoltre per ridurre i rischi ed evitare gli assembramenti cercheremo di gestire le giornate di raccolta nel miglior modo possibile, avendo maggior cura del rispetto delle normative di igiene e sicurezza.

Vi invito a contattarci durante la mattina per qualsiasi dubbio o per capire l’orario migliore per venire a donare in modo da gestire al meglio i flussi, auspicando come detto in precedenza che la risposta sia positiva come la nostra cittadinanza ha sempre dimostrato nei momenti più difficili”.



La condizione da rispettare per donare è non avere sintomi come tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie, non avere la febbre superiore a 37,5 gradi C, non aver avuto contatti stretti con un caso dubbio o probabile di Covid 19.