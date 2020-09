Tentano di rubare un’auto parcheggiata sotto al Comune di Cisterna, ma una dipendente questa mattina lo ha visto ed ha chiamato immediatamente la polizia.

L’auto era di una barista del Caffè Letterario.

Gli agenti del commissariato di Cisterna che si trovavano nei pressi di piazza Caetani sono riusciti a fermare l’autore del tentato furto.

Accompagnato in commissariato, il minore, incensurato, è risultato essersi allontanato da un centro di accoglienza di Frattamaggiore (Napoli), dove era stato collocato dopo essere sbarcato a Lampedusa .

Dopo gli accertamenti di rito il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minorenni di Roma per tentato furto aggravato, e collocato in un centro di accoglienza per minori della provincia di Latina.