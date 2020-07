E’ un ragazzo di 24 anni la persona giunta nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Goretti di Latina.

E’ rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Monticchio, a Sermoneta.

In sella ad una moto, il ragazzo ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro una recinzione. I sanitari del 118, accorsi sul posto, lo hanno trovato a 60 metri dal punto dell’impatto…

Ora si trova ricoverato. La prognosi per lui è riservata