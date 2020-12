Un Santo Stefano all’insegna del maltempo e del calo drastico delle temperature in provincia ddi Latina e nel Lazio.

Dopo giorni in cui le nuvole hanno fatto capolino senza creare particolari disagi da questo pomeriggio e in serata sarà la pioggia ad essere protagonista.

Sono previste precipitazioni nell’arco di tutta la giornata e il Centro funzionale regionale ha valutato una criticità idrogeologica “gialla” nel nord del Lazio.

In fondo, in questi giorni di lockdown in cui uscire non è possibile guardare la pioggia avvolti nel calore della propria abitazione potrebbe essere meno fastidioso.