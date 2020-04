di Daniela Pesoli – Martedì prossimo Poste Italiane riaprirà, nel sud pontino, gli uffici di Santi Cosma e Damiano e Formia (località Trivio).

Una riattivazione del servizio, che era stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria, ora possibile dopo l’adozione delle necessarie misure di sicurezza, come l’installazione dei pannelli in plexiglass e le strisce che permettono il distanziamento.

“Invitiamo i cittadini – sono le raccomandazioni di Poste Italiane – ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali”.

A Formia resta chiuso, per il momento, l’ufficio postale di Maranola. Il sindaco Paola Villa assicura l’impegno dell’amministrazione comunale per ottenere anche questo servizio, ritenuto necessario per gli utenti della periferia.

“Bisogna far comprendere – dice il sindaco – che ai disagi sanitari e di isolamento sociale, si sommano i disagi legati a raggiungere uffici postali distanti come Formia centro o l’ufficio al Centro Itaca”.