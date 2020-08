Un situazione che ha creato allarme, ieri, nel piccolo centro i Santi Cosma e Damiano, dove in un solo giorno si sono registrati quindici casi di infezione da coronavirus.

L’ultimo proprio in queste ore. Anche il sindaco Franco Taddeo, è stato sottoposto a tampone visto che un suo parente è risultato essere tra i contagiati dei giorni scorsi.

La comunicazione, via facebook, da parte dello stesso primo cittadino, che ha precisato come la quasi totalità dei contagiati risieda geograficamente in un punto ben preciso del comune. Appartengono a due nuclei familiari e nel periodo ferragosto si sarebbero contagiati a vicenda.

Come detto, l’ultimo caso è stato registrato questa mattina. Si tratta di un ventiseienne che, però, non avrebbe link con le due famiglie contagiate, ma con un ventiquattrenne risultato colpito dal virus nei giorni scorsi.