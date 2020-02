Vertice sulla sanità sotto l’egida del Partito democratico.

Intorno ad un tavolo i circoli tematici che si sono dati appuntamento nella sede nazionale del partito a Roma.

Presenti i vertici regionali e il segretario del Lazio, Bruno Astorre,che hanno ascoltato gli interventi dei vari referenti.

Tra loro il segretario del Circolo tematico della Asl di Latina Roberto Masiero che ha sottolineato quanto sia stato lungimirante da parte del Pd creare questi circoli tematici che come obiettivo hanno quello di riportare la politica nei luoghi di lavoro ed al centro della politica i lavoratori ed i loro bisogni.

Masiero ha illustrato quanto sinora fatto dalla Asl di Latina in particolar modo per la stabilizzazione dei precari.

Il circolo sta crescendo continuando a registrare adesioni e preparando il primo grande evento di presentazione rivolto ai propri iscritti, ai lavoratori della Asl e ai cittadini.

Il segretario regionale Bruno Astorre ha voluto salutare tutti i convenuti sottolineando come l’impegno di Zingaretti e D’amato sia sfociato nell’uscita dal commissariamento della sanità Laziale che solo benefici può apportare ai cittadini.

Tema trattato dal tavolo congressuale il rilancio della Conferenza sanitaria locale per rilanciare l’interazione tra Azienda Sanitaria e territorio locale. A tal proposito sarà impegno del Circolo tematico di Latina nei prossimi giorni insieme al PD di Latina rilanciare nel capoluogo ed in provincia la commissione socio sanitaria locale che altro non può essere che il faro per la sanità propria dei cittadini.

La chiusura dei lavori è stata affidata all’assessore regionale d’Amato che ha chiamato a raccolta tutti per un battaglia per la sanità, perché la sanità oltre che beneficio per i cittadini porta ricchezza al Paese ed è elemento di coesione e sviluppo.